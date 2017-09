Csoda

A mellkasán kívül dobog a kislány szíve - videó

Virszavija Borun egy orosz kórházban látta meg a napvilágot hét évvel ezelőtt. Orvosai csak pár napot adtak neki. A kislány egy rendkívül ritka (és kissé ijesztő) születési rendellenességgel született: a mellkasán kívül dobog a szíve.



Ez az úgynevezett Cantrell-pentalogia, ami egymillió szülésből mindössze öt gyereket érint. Ekkor a szív a mellkason kívülre kerül, és mindössze egy vékony bőrréteg védi a külvilágtól.



Orvosai rögtön közölték Virszavija édesanyjával, ne is reménykedjen abban, hogy gyermeke életben marad. Ám a nő amikor meglátta, hogy kislánya szíve a mellkasán kívül dobog, csak arra tudott gondolni, ez azt jelenti, hogy él.



Az anyuka mindent meg akart tenni, hogy gyermeke a lehető legjobb kezelést kapja, ezért Amerikába költöztek.



Sajnos az ottani orvosok sem tudtak jó hírrel szolgálni. Műteni a magas vérnyomása miatt nem lehetett a kislányt, így ők is azt mondták, nem fog sokáig élni.



A már hét éves Virszavija Floridában él anyukájával, mert az ottani időjárás jót tesz a szívének. Az alábbi videók tanulsága szerint alaposan rácáfolt a borúlátó orvosok véleményére, még nevetni is tud betegségén.