Pornó

Lefejezéssel fenyegeti az Iszlám Állam a muszlim pornósztárt

hirdetés

Fotó: Facebook

A libanoni származású Mia Khalifát A libanoni származású Mia Khalifát azzal fenyegeti a terrrorszervezet, hogy lefejezik, és erről még manipulált képeket is küldtek neki - írja a The Sun. Az egykori pornószínésznő annak ellenére is az egyik legnépszerűbb arc a Pornhubon, hogy egy ideje már felhagyott az iparral, és jelenleg sportriporterként keresi a betevőt.

Khalifát - aki korábban hidzsábban szexelt egy filmben - azzal vádolják a szélsőségesek, hogy minden muszlimra szégyent hoz, ezért lakolnia kell. A pornósztár felnőttfilmes évei alatt is kicsit más volt, mint a többiek, rendszeresen posztolt teljesen hétköznapi képeket magáról, smink nélkül fotózta magát, és könyveket ajánlott követői figyelmébe, igaz, ezeket általában elég lenge öltözetben népszerűsítette tette.

Khalifa, bár nem örül a fenyegetésnek, próbál nem megijedni az ISIS-től. "Photoshopoltak rólam egy képet, amin le vagyok fejezve, és azt írták, ez fog velem történni. Aggaszt, de igyekszem nem mutatni, mert nem mutathatok gyengeséget. Mert épp ez az, amit akarnak. Próbálok úgy tenni, mintha leperegne rólam, de bevallom, egy idő után azért szenved tőle az ember" - jelentette ki.