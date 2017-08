Vakcina

Jövőre kötelező lehet a bárányhimlő-oltás

A bárányhimlő elleni védőoltást ebben a hónapban meg kellene kapniuk a gyerekeknek ahhoz, hogy még a bölcsődébe, óvodába vagy iskolába kerülésük előtt kialakuljon a védettségük. A cseppfertőzés útján terjedő, lázzal és viszkető hólyagos kiütéssel járó betegség szeptemberben üti föl a fejét és februárban csúcsosodik, tájékoztatta a Kossuth Rádió Krónikáját az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. A gyógyszertárakban megvásárolható vakcina még nem tartozik a kötelező oltások közé, de aki megteheti, adassa be gyermekének, javasolta Szentes Tamás.



- Azt le kell szögezni, hogy Magyarországon az egyik legjobb és leghatékonyabb, életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendszer működik. Ezt ugye a WHO is elismerte. Ez azonban folyamatos felülvizsgálatra és fejlesztésre szorul, tehát éppen ezért mi is természetesen folyamatosan gondolkodunk rajta, hogy hogy lehet fejleszteni - mondta el a műsorban. - Valóban, a bárányhimlő elleni védőoltás jelenti az egyik fejlesztési utat, ami elképzelhető, hogy a közeljövőben be fog kerülni a kötelező védőoltási rendbe.