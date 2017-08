Tragédia

Nyomorékká tették egy budapesti étteremben a fiatal brit tévéproducernőt

A fiatal, szép és reményekkel teli Amy May Shead 2014 tavaszán járt hazánkban, az egyik budapesti étterembe betérve előre jelezte, hogy mogyoróallergiás. Ennek ellenére olyan ételt szolgáltak fel neki, amelynek már az első falatjától rosszul lett, és anafilaxiás sokkot kapott, kómába is esett. Azóta lebénultan él, nem tud szavakat formálni, legfeljebb csak hangokkal képes kifejezni a reakcióit.



A brit ITV This Morning című műsorának egykori producere agykárosodást szenvedett, a fiatal nő vállalta a nyilvánosságot, nemrég a műsor vendége volt, szülei mellett az orvosa is elkísérte.



Szülei most azért kampányolnak, hogy a repülőgépeken egyáltalán ne szolgálhassanak fel többé mogyoróféléket az utasoknak.



Az nem derült ki, melyik budapesti étteremben evett Amy a barátaival. Nem tudni, az étterem elismerte-e a felelősségét, illetve beperelték-e a történtek miatt.