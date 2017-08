Fertőzésveszélyesnek tartották

Meleg férfiak is adhatnak vért Németországban a jövőben, ha tartózkodnak a nemi élettől

2017.08.08

A jövőben meleg férfiak is adhatnak vért Németországban, ha legalább egy éve nem volt szexuális kapcsolatuk más férfival - derül ki a szövetségi orvosi kamara véradóknak kiadott új irányelvéből.



A Die Zeit című német liberális lap hírportálja azt írja, a véradásra jelentkezőknek egy kérdőívet kell kitölteniük, amelyen nemcsak a személyes adataikat kell megadniuk, hanem az egészségi állapotukra, az életvitelükre, korábbi megbetegedéseikre, oltásokra, gyógyszerekre és külföldi utazásokra vonatkozó információkat is kérnek tőlük. Végül az aláírásukkal kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a kérdőíven felsorolt rizikócsoportokhoz.



Korábban, ha egy férfi ezen az űrlapon bevallotta, hogy egy másik férfival volt szexuális viszonya, örökre eltiltották a véradástól. Az indoklás szerint azért, mert statisztikailag jobban ki van téve a HIV és a hepatitis C vírusnak.



Annak az esélye azonban a jövőben sem zárható ki teljesen, hogy valaki hazudik a kérdőíven - jegyzi meg az újság.



Hozzátették ugyanakkor, hogy a véradományokat nagyon szigorú és érzékeny teszteknek vetik alá, a HIV fertőzést például már két hét után ki tudják mutatni, míg egyéb esetben hat hét után végeznek ilyen vizsgálatot.



A melegek véradására vonatkozó német szabályozás eddig egy európai uniós irányelvet követett, miszerint nem adhatnak vért olyan emberek, akiknek a szexuális szokásai miatt fennáll annak a kockázata, hogy a vérükkel megfertőznek másokat.