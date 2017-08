Sztárhírek

Kembe Sorelnek a bíróságon kell megharcolnia a lányáért

Fotó: MTI

Tavaly decemberben szakított a Jóban Rosszban két szereplője, Kondákor Zsófi és Kembe Sorel.

A két színész négy évig volt együtt, van egy három éves kislányuk is, akinek a láthatásáért bíróságon harcolnak a szülők. Kembe Sorel szeretné meggyőzni a bíróságot, hogy kislánya, Katja hozzá kerüljön, vagy legalábbis több időt tölthessen vele, mert nem tartja korrektnek a jelenlegi helyzetet.

"Kéthetente vihetem el a lányomat. Nyáron kétszer négy napot lehet nálam, és utána egy hetet. Ez azt jelenti, hogy a gyerek az év 365 napjából alig több mint hatvanat tölt az apjával, a többit pedig az édesanyjával. Nem lehet egy szülőt ilyen aránytalanul kizárni a gyereke életéből... Egy nő miatt nem ugranék kútba, könnyebben venném a szakítást, de a kislányomért harcolni fogok" - mondta a BEST magazinnak Kembe, aki reméli, hogy ebben a jogi környezetben is győzni tud.

"Szerintem a magyar jog sokkal rosszabb helyzetbe hozza a férfiakat, ha a gyerekükért kell harcolni. Számítottam rá, hogy nem lesz könnyű, de sok küzdelmet megnyertem már, remélem ez a sorozat most folytatódik."