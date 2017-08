Magzat a magzatban

Döbbenet: ikertestvérével "terhesen" jött világra egy indiai baba

Ikertestvérével “terhesen” született egy baba Indiában – számoltak be az igen ritka rendellenességről orvosai.



A magzatban lévő csontos kezdeményeket már július elején felfedezték a 19 éves kismama ultrahangos rutinvizsgálatakor – mondta Bhavna Thorat radiológus. “A születés utáni ultrahangon aztán megpillantottuk a baba hasüregében, magzatburokban egy nem teljesen kifejlődött, aggyal, kézzel és lábbal rendelkező magzatot” – tette hozzá.



Az anya ikrekkel lett várandós, de az egyik magzat beágyazódott a másik testébe, ott 13 héten át növekedett, majd megmaradt ebben az állapotban. A magzat a magzatban (foetus-in-foetu) igen ritka rendellenesség – magyarázta telefonon a dpa hírügynökségnek a szakember. A kismama július 20-án hozta világra kisfiát a Mumbaihoz közeli Thanában lévő Bilal kórházban.



Múlt héten a babát egy másik kórházban gyermeksebészek megoperálták, eltávolították szervezetéből a magzatot, egy 7 centiméteres, 150 grammos fiút. A műtét szövődmények nélkül zajlott, bár a kismama és gyermeke is kórházban vannak még, mindketten egészségesek – közölte Nina Nicslani szülész-nőgyógyász.



A két szakember azt is elmondta, hogy a világon mindössze száz ilyen esetet dokumentáltak. Becslések szerint a magzat a magzatban nevű rendellenességből egy jut minden 500 ezer élveszületésre.