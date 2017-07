Celebhírek

Szerelmes férfi zaklatja VV Lórit

Fotó: RTL Klub

VV Lóri a ValóVilág8 játékosaként szerzett magának egy rajongót, akinek szeretete szerelemmé, aztán komoly zaklatássá alakult át. Lóri naponta száz-háromszáz üzenetet kap a férfitól, de volt, hogy egy nap közel hétszázszor hívta is.

"Novemberben, nőként kezdett írogatni, válaszoltam, ő pedig elkezdte feltenni a netre a beszélgetéseinket. Majdnem erre ment rá a kapcsolatom is Diával. Aztán a saját oldaláról is írt, és kilenc hónapja folyamatosan írogat. Volt nap, hogy 649 nem fogadott hívásom volt tőle, már háromszor telefonszámot kellett cserélnem, és van közösségi oldalam is, amit elvesztettem miatta. Azóta megtudtam, már másokat is zaklat. Önszántából küldött ne­kem százhatvanezer forintot, hogy ne jelentsem fel. De azóta most már ott tart a történet, hogy a nevemben ír törté­neteket, szerkeszt képeket, és olyan dolgokat állít, amik soha nem történtek meg. Azóta már meg is fenyegetett. Ennek véget kell vetni" - mondta a Borsnak Lóri, aki néhány hete szakított VV8-as jegyespárjával.