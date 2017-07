Egészségügy

Óvni kell a gyerekeket a kánikulában

hirdetés

A gyerekeket óvni kell a kánikulában - figyelmeztetett a Házi Gyermekorvosok Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Póta György kiemelte, nemcsak időseknél, de gyereknél, tinédzsereknél is előfordulhat a nagy meleg miatti ájulás, hiszen a tartós melegben nem tudja leadni a hőt a szervezet, a testben keringő folyadék mennyisége csökken, ami kihat az agy vérkeringésére is.



A gyermekek megfelelő folyadékpótlására is oda kell figyelni a nagy melegben - hangsúlyozta.



Hozzátette: ha az ájulás sokszor ismétlődik vagy egyéb idegrendszeri tünetek - rángás, görcs - jelentkeznek, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni.