Sztárhírek

Az orvosok sem tudják, mi lehet a baja Erdei Zsolt kisfiának

hirdetés

Fotó: MTI

Május 18-án született meg Erdei Zsolt harmadik gyermeke, Vilmos. A baba koraszülöttként, a hetedik hónapban jött világra 1480 grammal. Ugyan szépen erősödik, de még mindig nem engedték haza a kórházból. Az orvosok sokáig még azt sem engedélyezték, hogy megismerkedhessen a testvéreivel.

A kicsi sokáig inkubátorban feküdt, volt lélegeztetőgépen, majd táplálni kellett, ám az orvosok állítólag még mindig nem tudják, hogy pontosan milyen rejtélyes betegséggel van dolguk.

"Kicsit bonyolult a helyzet, mert az orvosok is csak tapogatóznak, hogy mi lehet pontosan a baj. Nagyon nem is szeretnék foglalkozni a doktorok dolgával, Vilike emésztésével van gond. Folyamatos megfigyelés alatt áll, nézik, mire hogyan reagál" - mondta a Blikknek Erdei, aki jó hírt is közölt: várhatóan néhány napon belül hazavihetik a kicsit.

"Hamarosan otthon leszünk mindannyian! A napokban jöhet haza a kis­fiam, már számolom vissza az órákat. Réka kilencedik napja van bent a kicsivel, egy kis szobában kuporognak. Nagyon várjuk már, hogy mindannyian otthon legyünk vele, és lezárjuk ezt a nehéz időszakot. Vilike érkezésére minden készen áll!"