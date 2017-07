Játék

Milliókért árulják a világ legdrágább fidget spinnerét

Fotó: Caviar

Az a gyerek aki az őrület ellenére kivárt, mert egy igazán különleges fidget spinner tulajdonosa akart lenni, annak most ideje feltörni a malacperselyt, ennél exkluzívabb példányokat biztos nem talál.

Egy orosz ékszergyártó cég ugyanis elkészítette az eddigi legdrágább változatot: egy 100 gramm arannyal bevont pörgettyűt. Az előrendelés megindult a limitált példányszámú - összesen négy darabot gyártottak belőle - fidget spinnerre, 13 ezer fontért, azaz 4 561 700 forintért már a miénk lehet.

A Caviar kiadott egy jóval olcsóbb változatot is 190 fontért, azaz 66 ezer forintért - ezt az orosz lobogó színeivel díszítették

Ahogy meg lehet venni ugyanennyiért egy fekete koponyás, karbonszálas változatot, illetve egy Swarowski-szerű gyémántokkal kirakott csodát is.

A cég nem először lovagol meg egy trendhullámot. Amikor a HMD Global február végén lerántotta a leplet az ikonikus telefon, a Nokia 3310 új változatáról, a cég bejelentette: egy saját tervezésű darabot is piacra dobnak belőle.