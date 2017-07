Celebhírek

Berki nem ment el a saját esküvőjére

Berki Krisztián és Hódi Pamela mára hirdette meg az esküvőjét egy vidéki kúriába - de aztán minden különösebb előzmény után lefújták a lagzit.

A pár akkor azt mondta, közösen döntöttek az esküvő elhalasztása mellett, de ettől függetlenül továbbra is együtt élnek, és közösen nevelik kislányukat, Natit.

A Blikk ehhez képest úgy tudja, hogy Hódi az előre megbeszélt helyen várta a vőlegényét - de hiába: Berki nem jelent meg.

Persze, az is lehet, hogy csak ködösítés az egész, és a pár ma mégis egybekel, csak máshol és más körülmények között. Ahogy az is, hogy már rég túl vannak az esküvőn.