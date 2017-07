Sztárhírek

Ma ötvenéves Pamela Anderson - de még mindig nagyon dögös

Fotó: AFP

Ma ötvenéves a kilencvenes évek egyik legnagyobb szexszimbóluma, a platinaszőke Pamela Anderson.

A Kanadában született modell-színésznő olyan sorozatokban szerepelt, mint a Házi barkács, a Baywatch és a V.I.P. 1990-ben őt választották a Playboy magazin szerkesztői a februári hónap Playmate-jének.

Anderson 2014-ban vallotta be: kiskorában molesztálták, ami maradandó traumát okozott a számára. Talán volt ez az oka annak is, hogy kivételes adottságai ellenére sosem volt elégedett a külsejével: rendszeresen járt plasztikai sebészhez, eredetileg barna haját pedig kiszőkítette.

2002-ben hozta nyilvánosságra, hogy Hepatitis C fertőzése van, amelyet valószínűleg korábbi férjétől, Tommy Lee-től kapott el. Válásuk után Kid Rock, majd Rick Solomon felesége lett. Most épp egy nála 18 évvel fitatalabb focistával jár. És még mindig remekül néz ki.





Jessica (@pamelaandersononline) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 29., 12:10 PDT