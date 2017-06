Sztárhírek

Megszületett Trokán Anna kisfia

2017.06.26

Fotó: MTI

Vasárnap született meg Trokán Anna első gyereke.

A Blikk úgy tudja, a kisfiú és anyukája is jól vannak, hamarosan haza is vihetik a kórházból Trokán Péter és Papadimitriu Athina kisunokáját.

Trokán Anna néhány héttel ezelőtt azt is elárulta, hogy a lehető legaranyosabb módon közölte szüleivel a baba érkezését: karácsonykor édesanyjának egy borítékot tett a fa alá. "Mi van benne, kaparós sorsjegy?" - kérdezte a színésznő, mire Anna csak annyit mondott, "nem, a nyeremény". Kibontva ugy ultrahangos felvétel került elő a borítékból, amin az állt: "Szia, Jaja!", ami görögül azt jelenti, hogy nagymama.