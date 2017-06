Szórakozás

Dinó Park nyílik Budakeszin

Fotó: MTI

A Budakeszi Vadasparkban kéthektáros területen szombaton nyílik meg a Dinó Park, ahol 21 dinoszauruszfajtával lehet közelebbről megismerkedni - közölte a vadaspark pénteken az MTI-vel.

A hivatalos megnyitó napján Ősi Attila paleontológus tart tárlatvezetést 11 és 13 órakor, valamint résztvevőknek két különleges ősleletet is bemutat. Az őshüllőkhöz informatív fajleíró táblák tartoznak, és megtekinthető az első magyarországi dinoszauruszlelet, a Hungarosaurus tormai méretarányos másolata.

A leírások tartalmazzák a különböző fajtákra vonatkozó legfontosabb információkat, különös tekintettel a jelentősebb lelőhelyeikre, testfelépítésükre és táplálkozási szokásaikra.

A közel életnagyságú dinoszauruszok élethűen színesek, közülük hat mozgásra és hang kiadására is képes, két állatra pedig a gyerekek is felülhetnek. A Budakeszi Vadaspark bejáratán keresztül megközelíthető Dinó Parkhoz tematikus ajándékbolt, tekepálya és játszótér tartozik.