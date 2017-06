Egészségügy

Mindenki a bőrtípusa szerint napozzon!

Mindenki a bőrtípusa szerint napozzon, és a fényvédő krémek használata elengedhetetlen - mondta Nagy Éva bőrgyógyász az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.



A kisgyermekekre fokozottan kell figyelni nyáron, óvni kell őket a direkt napfénytől. A gyermekeket lehetőleg 50+ jelzésű naptejjel kell bekenni, és még így is ajánlatos árnyékos vagy szűrt fényt adó helyet választani számukra.



A szakember elmondta, az utóbbi időben megnövekedett a bőrrákos esetek száma, ami a magas UV-sugárzással függ össze. Felhívta a figyelmet, ha bármilyen elváltozást tapasztalunk a bőrünkön, szakemberhez kell fordulni.



A szakemberek továbbra is azt ajánlják, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napozást, az erős UV-sugárzásban kevesebb mint negyed óra alatt le lehet égni.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre ismét extrém, a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8-as szintű UV-B sugárzás várható. Normál bortípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

