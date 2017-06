Táplálkozástudomány

Az izgalmas elnevezés vonzóbbá teszi a zöldségeket

A kutatások alapján az egészséges megjelölésű ételek az emberek szerint kevésbé ízletesek. Ezért át kell verni az embert. 2017.06.14 07:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az izgalmas elnevezés vonzóbbá teszi a zöldségeket: ha a menzán olyan érdekes fantázianevet adnak nekik, mint "sistergő bab", "dinamit cékla" vagy "citrusmázas csavart sárgarépa", sokkal több fogy belőlük amerikai kutatók szerint.



Nagy kérdés, hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy több zöldséget egyenek. A Stanfordi Egyetem kutatói megtalálták a választ: izgalmas nevet kell adni nekik.



A BBC News beszámolója szerint kutatók az egyetem menzáján próbálták ki az ötletet az egyetemistákon, és azt tapasztalták, hogy a fantáziadús nevek miatt 25 százalékkal többen választottak zöldségfélét.



A "sistergő bab", "dinamit cékla" vagy "citrusmázas csavart sárgarépa" felkeltette az érdeklődést, sokan szedték ezeket a zöldséges fogásokat a tányérjukra az ebédnél. Az olyan egészségesnek hangzó címkék viszont, mint a "tápláló" semmiféle hatást nem értek el, holott ugyanarról a fogásról volt szó.



A kísérletet az őszi szemeszterben végezték a kutatók. Minden nap négy különböző néven jelent meg az étlapon ugyanaz a zöldséges fogás. Az első egyszerűen megnevezte a zöldséget: répa, a második "egészséges, korlátozó" címkével illette: répa cukormentes citrusdresszinggel, a harmadik "egészség, pozitív" üzenettel szerepelt: okos választás C-vitaminban gazdag répával, a negyedik viszont izgalmas fantázianévvel csábított: citrusmázas csavart sárgarépa.



Arra is ügyeltek, hogy a zöldségek széles skáláját kínálják folyamatosan cserélgetve, így egyebek mellett cékla, répa, kukorica, cukkini, zöldbab és édesburgonya is szerepelt a heti választékban.



A kutatók minden nap felmérték, hogy a mintegy 600 vendégből hányan választottak zöldséges fogást és kiszámolták, hogy aznap mennyi étel fogyott el a tálalókból. Az izgalmas nevű ételek végeztek a csúcson.



Az ilyen név alatt árult zöldségételekből 25 százalékkal többen választottak maguknak, mint az egyszerű, semleges nevükön szereplőkből zöldségfélékből, 41 százalékkal többen, mint a "egészséges, korlátozó" elnevezésűekből, és 35 százalékkal többen, mint a "egészséges, pozitív" elnevezésűekből.



Brad Turnwald és kollégái a JAMA Internal Medicine folyóiratban számoltak be a kísérlet eredményéről.



"A legtöbb embert az ízlése irányítja az ételválasztásban. A kutatások alapján viszont az egészséges megjelölésű ételek az emberek szerint kevésbé ízletesek. Az elnevezés képes befolyásolni a választásunkat, ha azzal kecsegtet, hogy ízletes és tápláló ételhez jutunk. Mi tehát azzal próbálkoztunk, hogy a fantázianevekkel megváltoztassuk az emberek véleményét a zöldségekről" - fejtette ki a kutató.