Sarka Kata Hajdú Péter után a közös vállalkozásaiktól is igyekszik megszabadulni

Fotó: MTI

Sarka Kata a Hajdú Péterrel való szakítás után közös vállalkozásaikat is szeretné leépíteni - írja a Bors.

Ezt mutatja az is, hogy a Magyarország Szépe szépségverseny jogai a közös vállalkozásuktól átkerültek a Rogán-Gaál Cecíliával együtt alapított cégéhez. "Tény, ennek a döntésnek az oka a válás, hiszen az anyagiakban és a közös cégügyekben sikerült megállapodnunk. Amikor most lejárt a szépségverseny külföldi anyavállalata és a Magyarország Szépe Kft. közti szerződés, azt már nem ezzel a céggel újítottam meg, hanem a Cilivel közös Nakama & Partnersszel kötöttünk új szerződést a verseny lebonyolítására. Nem titok, ahogy a többi vállalkozásomban, itt is az vezérel, hogy a cég sikeres legyen. Ugyanazokkal a partnerekkel dolgozunk, mint az elmúlt években, és büszkék vagyunk rá, hogy a brand egyre erősebb" - mondta a bulvárlapnak Sarka, aki aki a felkészítőtáborban arról is szót ejtett, hogy milyen szempontok alapján választják az idei királynőt.

"Manapság már a szépségversenyen nem az az elsődleges szempont, hogy valakinek tökéletes legyen az alakja, sőt a világversenyen sokkal fontosabb az, hogy a lányoknak milyen a személyisége, bikinis forduló a Miss Worldön például nincs is. Mi is folyamatosan figyeljük őket, ha valaki folytonosan késik, hisztizik, nem lehet vele együtt dolgozni, abból biztosan nem lesz királynő" - fejtette ki.