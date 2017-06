Fojtogató

A légszennyezés miatt beperli a francia államot egy nő

Párizs évek óta küszködik a szmoggal, a hatóságok bírságot vetettek ki a környezetszennyező gépkocsikra, számos útvonalon megtiltották a gépkocsi-használatot, és a Szajna jobb partjának egy három kilométeres szakaszát csak a gyalogosok használhatják. 2017.06.07 20:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pert indít egy párizsi nő a francia állam ellen, amiért az képtelen megvédeni egészségét a légszennyezés hatásaitól.



Az 56 éves jógaoktató 30 éve él Párizsban és egészsége romlik. Állapota még inkább súlyosbodott, amikor decemberben a légszennyezés rekordszintre rúgott. A nő ügyvédje szerint a légszennyezés 48 ezer francia halálát okozza évente - olvasható a BBC News honlapján.



"Megleckéztetjük az államot, mivel úgy véljük, hogy a légszennyezés áldozatainak egészségi problémai abból adódnak, hogy az állam nem tesz eleget a légszennyezés ellen - mondta Francois Lassorgue a Le Monde napilapnak. Hozzátette, hogy ügyfele példáját a következő hetekben mások is követni fogják Lyonban, Lille-ben és máshol.



Párizs évek óta küszködik a szmoggal, a hatóságok bírságot vetettek ki a környezetszennyező gépkocsikra, számos útvonalon megtiltották a gépkocsi-használatot, és a Szajna jobb partjának egy három kilométeres szakaszát csak a gyalogosok használhatják.



A felperes elmondta, hogy egészséges életet élt mint táncos, majd jógaoktató, de egyre inkább légzési problémáktól, asztmától, tüdőgyulladástól szenved. Amikor decemberben a legsúlyosabb volt a légszennyezés a francia fővárosban, szívburokgyulladás is fellépett nála.



"Kezelőorvosom azt mondja, hogy Párizs levegője olyan szennyezett, hogy pocsék levegőt szívunk be. Vannak hozzám hasonló más betegei, köztük gyerekek és kisbabák. Kardiológusomnak ugyanez a véleménye" - idézte a nőt a France Info honlapja.