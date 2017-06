Durva

Kamaszvért árul öreg milliomosoknak egy cég

A kaliforniai Szilícium-völgyben működő Ambrosia LLC nevű cég fő profilja a vérkereskedelem. Ügyfeleiknek azt ajánlják, hogy kezelésenként 8 ezer dollárért (közel 2 millió forintért) fiatalok vérével frissítik fel a keringésüket - írja a CNBC.

Az üzleti modell alapjául az orvostudomány egyik kevéssé feltárt területe a parabiózis szolgál, ami két élőlény keringési rendszerének összekapcsolását jelenti. Az első ilyen kísérletet még a XIX. század közepén egy Paul Bert nevű francia kutató végezte el egereken. Az eljárást azóta sok tudós alkalmazta kutatásai során, és megfigyelték, hogy ha különböző korú egyedeket kapcsolnak össze, egy idő után az idősebbek szervezete egyre inkább kezd a fiatalokéra hasonlítani. Az ezredforduló után rájöttek arra is, hogy a folyamat kulcsa a vérplazmában, vagyis a vér sejtektől megtisztított részében van.

Az Ambrosia alapítója, a 31 éves Dr. Jessee Karmazin egy május 31-én tartott konferencián azt mondta, eddig nagyjából 100 ügyfelük van, akik közül a legtöbben nyugdíjas kor határán állnak. A cég nem ígér nekik biztos fiatalodást, hivatalosan a módszer kutatásában vesznek részt.

A vállalkozás vérbankokból veszi a kezeléshez szükséges vért, azzal a kitétellel, hogy a legidősebb donor 25 éves lehet. A fiatalok, akik eljárnak vért adni, nem is tudhatják, hogy a leadott vérüket egy beteg ember gyógyítására, vagy egy idősödő milliomos fiatalítására használják-e.

Karmazin azt mondja, a vállalkozására azért van szükség, mert az öregedésre nem betegségként tekint az emberiség, ezért nem is igazán foglalkozunk a kutatásával. Az eredményekről annyit árult el, hogy néhány ügyfélnél vannak pozitív változások, negatív hatásokat, például allergiás reakciókat azonban még senkin sem figyeltek meg.