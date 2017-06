Állati

Madárcsicsergést, békabrekegést közvetít egy cseh rádió

Madárcsicsergést, békabrekegést közvetít egy cseh rádió

A szabad természet hangjait, a madarak dalát, a békák brekegését lehet meghallgatni a cseh Slow Radióban, amely az interneten keresztül fogható.

A 24 órán át folyamatosan hallgatható adást a cseh természetvédők gondolták ki és számítógépes szakemberek segítségével meg is valósították. A Slow Radio május közepétől már működik - írta az iDnes hírportál, amely a Mladá Fronta Dnes című legnagyobb példányszámú cseh napilap része.



A rendkívül érzékeny mikrofonokat a "szerkesztők" Dél-Csehországban egy meg nem nevezett természetvédelmi területen helyezték el. Kiderült, hogy szinte minden pillanatban hallani valamit: a kora reggeli óráktól egészen délig elsősorban a madarak csicsergését, énekét, majd a nyári déli hőségben a madarak néhány órára elpihennek, majd új erőt gyűjtve kora este újra dalolni kezdenek egészen az éjjeli órákig.



A madárkoncert után a természet általában elcsendesül, az éjjeli órákban leginkább a közeli tó békáinak a brekegésését, a bogarak zümmögését vagy a nagyobb állatok kószálásának hangjait lehet hallani. Külön varázsa van az esőnek, amikor jól hallani, ahogy az esőcseppek dobolnak a fák koronáján vagy a száraz avaron.



Bár az emberi települések és a forgalmas utak a "rádióadó" színhelyéről néhány kilométernyi távolságra vannak, időnként a háttérben vonatokat, repülőgépet vagy egy-egy eltévedt turista morgását is hallani lehet - írja az iDnes.



A kéthetes tapasztalatok azt mutatják, hogy a projekt sikeres és a Slow Radio adását olykor kávéházakban, cukrászdákban vagy teázóban is hallani. A "műsor" terjesztése bérmentes, így a természetvédők azzal számolnak, hogy idővel sikeres és hangulatos háttért alkothat a nagyvárosi vendéglátó helyeken is.