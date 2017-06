Lagzi Lajcsi kiborult az elmeorvosi szakértő véleményén

Celebhírek

Galambos Lajos szerdán áll bíróság elé elhíresült áramlopási ügyében. A zenész a tárgyalás előtt ügyvédjével átnézhette a 10 ezer oldalas ügyészi peranyagot, amiben megdöbbentő részleteket is olvashatott: egy elmeorvosi szakértő ugyanis nem talált nála mindent rendben egy vizsgálat során.

"Egy olyan vizsgálatra hivatkoznak, amelyet még Székesfehérváron ejtettek meg, miután magánzárkába helyeztek. Egy olyan doktornő végezte, akit leginkább a hírhedt náci orvoshoz, Mengeléhez tudnék hasonlítani, de az előtte gyorsan átvizsgáló doktor is parancsra dolgozott. Egy egyszemélyes zárkában, ilyen megaláztatásokat követően mindenki zárkózott szerintem" - mondta el a Blikknek Lagzi Lajcsi, aki mentálisan teljesen egészségesnek tartja magát.

"Semmi bajom nincs, köszönöm, jól érzem magam, élvezem a zenebarátaim, rajongóim és ismeretlen emberek támogatását, szeretetét. Viszont ezt a doktornőt és az elődjét szeretném eltiltatni a szakmától. Mindent megteszek, hogy a jövőben másokról ne írhassanak hazugságokat, még megrendelésre sem. A vádiratban is szerepel, hogy jól bírom a börtönt, de mentálisan instabil vagyok" - háborgott a trombitás.