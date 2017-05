Világszép

Vajna Tímea kiszáll a Miss Universe Hungaryból

Vajna Tímea kiszállt a Miss Universe Hungary szépségversenyek szervezéséből - írja a 24.hu. Andy Vajna és felesége 2014-ben szerezte meg a neves nemzetközi szépségverseny magyarországi jogait, ám a jövőben már nem ők fogják szervezni a közmondásosan szép magyar lányok közötti vetélkedést.

"Én átadtam már, vagyis a Miss Universe Organizationhez már jelentkezett egy új csapat. Nagyon profik, én ismerem őket, remélem, hogy egy fantasztikus rendezvénysorozatot fognak majd létrehozni, és találnak olyan gyönyörű magyar lányokat, akik majd képviselhetik a világversenyen Magyarországot. (...) Én már nem fogom csinálni, de be fogok segíteni, és lehet, hogy a zsűriben is benne leszek" - mondta Vajnáné a Körmendi Gábornak.

A Bummm.hu volt főszerkesztője Cannes-ban készített interjút a házaspárral. A beszélgetésben szóba került az is, hogy a filmügyi kormánybiztos mostanában alig látja a feleségét, Cannes előtt például három hónapig nem találkoztak.

"Timi meg szeretné szerezni az amerikai állampolgárságát, ehhez évente hat hónapot kinn kell tölteni neki. Én támogatom abban, hogy megtanuljon nagyon jól angolul, hogy a jövőben ez neki ne legyen probléma" - nyilatkozta Andy Vajna, aki hozzátette: az év második felét Magyarországon vagy Európában töltik majd együtt a feleségével.