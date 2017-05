Botrány

Videón, ahogy letartóztatják a nightclubban randalírozó színésznőt

A 30 éves brit színésznő nem akarta kifizetni a számlát. Balhézott, dobálózott, majd a kocsijával összetört egy, a szórakozóhely előtt parkoló autót. 2017.05.22 14:33 ma.hu

Fotó: Viral Press

Letartóztattak egy 30 éves brit színésznőt Bangkokban - írja a Daily Mail.

Anna Reese, akit olyan "halhatatlan klasszikusokból" ismerhetünk, mint a The Tsunami Warrior vagy a Brown Sugar 2, egy nightclubban állt neki balhézni vasárnap este, miután kihozták a számláját. Szemtanúk szerint hatalmas patáliát csapott: részegen kiabált, káromkodott, és minden olyan tárgyat hozzávágott a körülötte lévőkhöz, ami csak a keze ügyébe esett. Ezután kiviharzott a klubból, beült a kocsijába, majd lendületből totálkárra tört egy parkoló autót.

Ahogy az alábbi videó is bizonyítja, a kiszálló rendőrökkel sem bánt éppen udvariasan - nem csoda, hogy azonmód le is tartóztatták.





Reese másnap a kamerák előtt kért bocsánatot a viselkedéséért, azt mondta, komoly családi problémái vannak. Nem ez volt az első összeütközése a törvénnyel: 2015-ben egyszer már letartóztatták, mert halálra gázolt egy rendőrt.