A MÁV hálókocsis vonatokat indít az Adriára

Olcsón és két extra nyaralónapot szerezve juthat el a tengerhez, aki a SEA←YOU vonatokkal utazik. Idén nyáron már naponta indítja hálókocsis vonatait az Adriára a MÁV-START-tal közösen a szlovén és horvát állami vasúttársaság. A vonatok Budapestről este kelnek útra, és másnap reggel már a szlovén vagy a horvát tengerparton ébrednek az utasok. A június második felétől elérhető új járatokra érdemes előre lefoglalni a fekvőhelyeket vagy a fülkét.



A Nyárilap szerint a szlovén célállomás Koper, ahonnan buszokkal könnyen elérhetők további híres isztriai üdülőhelyek, például Piran, Portoroz, Izola. A csodálatos mediterrán tájon, olajfaligetek között kanyargó csatlakozó szlovén vonat egészen Pula arénájáig viszi az utasokat. Az osztrák császár nyaralóhelyére, Abbáziába (horvát nevén Opatijába) pedig közvetlen Utasellátó hálókocsi indul Budapestről.



Június 23-tól augusztus 25-ig, minden este 20:30-kor a Déli pályaudvarról – kerékpárszállító kocsival kiegészítve – startol az Istria SEA←YOU vonat Koper és Fiume (Rijeka) célállomásokkal. A Keleti pályaudvarról az Adria SEA←YOU vonat június 16-tól szeptember 8-ig szintén naponta köti össze a magyar fővárost a dalmát partvidék központjával, Splittel. A fiumei és a spliti vasútállomástól szinte minden fontos tengerparti nyaralóhelyre indulnak buszok; emellett Split különlegessége, hogy a vonatról azonnal kompra lehet szállni Brac vagy Hvar szigetek felé.



A három vasúttársaság a családok és a fiatalok pénztárcájához szabta az árakat: a vonatjegy Isztriára már 49 euróért (jelenlegi árfolyamon 15 190 forintért) váltható meg oda-vissza útra. A menetrendet minden esetben úgy alakították ki, hogy reggel érkezzenek az utasok a tengerpartra, a nyaralás utolsó napján pedig este indulhatnak vissza, a vonatok másnap reggel érnek a magyar fővárosba. Ezzel a nyaralás két nappal megtoldható, a vonaton pedig a tengerparti szállás áránál jóval olcsóbban kínálnak fekhelyet. Családok, baráti társaságok a 4-6 ágyas fülkéket, párok a kétágyas elhelyezést választják szívesebben.



A Fiuméba (Rijekába) és Koperbe közlekedő Istria SEA←YOU vonat Magyarországról a schengeni övezetbe tartozó Szlovénián át halad, ezért nincs éjszakai határellenőrzés, zavartalanul pihenhetnek az utasok. A Splitbe közlekedő Adria SEA←YOU vonat pedig kicsit korábban, 18:15-kor indul Budapestről, így még éjfél előtt ellenőrzik a horvát határon a rendőrök.

A szlovén, a horvát és a magyar állami vasútvállalatok angol nyelvű hirdetésekben is népszerűsítik a SEA←YOU vonatokat, Budapest ugyanis a nemzetközi turizmus egyik fontos közbenső állomásává vált a városlátogatást és nyaralást keresők számára. A látnivalókban gazdag, jól megközelíthető, kedvező árérték arányú magyar fővárost sok fiatal bázisnak tekinti, ahonnan az Adria könnyen elérhető. Ilyen kiterjedt adriai összeköttetéssel más térségbeli nagyváros nem rendelkezik, a SEA←YOU vonatok elindítása tehát egyben a hazai idegenforgalom fejlődéséhez is hozzájárul.



Bővebb tájékoztatás a MÁV-csoport honlapján található, illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is tájékozódhatnak a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.