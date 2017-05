Egészség

Akár tíz évet nyerhet a rendszeres testmozgással

A Brigham Young Egyetem kutatói új, Preventative Medicine-ben megjelent tanulmányukban öregedést lassító technikákat, így például az intenzív edzést mutatják be. A módszer nem annyira egyszerű, mint elsőre tűnhet, ugyanis igen kemény és rendszeres edzésre van szükség a biológiai fiatalság megtartásához - írja az IFL Science.

Bár az ember korát általában aszerint határozzák meg, hogy hány kört tett meg a bolygóval a Nap körül, a sejtek kicsit másként öregednek. Ha az ember nem él egészségesen, a sejtjei hamarabb elhasználódnak.

Nem is olyan meglepő, hogy az új tanulmányban a szakértők többek közt a rendszeres testmozgást ajánlják, mint a sejtöregedés egyik lassítóját. Az már sokkal érdekesebb, hogy a kutatók szerint a nagy intenzitású edzéseket végző felnőttek, akik például heti ötször 30-40 percet kocognak, biológiailag sokkal kevésbé öregek: szervezetük akár kilenc évvel fiatalabb maradhat, mint kortársaiké.

Az egésznek a telomerekhez van köze. Ezek a fehérjeszakaszok a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén találhatóak, nagyjából úgy kell elképzelni őket, mint a cipőfűzők végén elhelyezkedő műanyag borításokat. Minden alkalommal, amikor egy sejt osztódik, a DNS-szál végeinek egy-egy darabja lekopik. Jobb esetben az elveszett rész a telomerhez tartozik. Minél rövidebb ez a szakasz, az ember szervezete annál öregebb.

A telomerek egy idő után elfogynak, és ekkor az értékes genetikai anyag kezd el apadni, ami a keletkező sejt minőségének romlásával jár.

Az új vizsgálatban azon 5 823 felnőtt adatait elemezték, akik egy nagyobb amerikai egészségügyi felmérésben vettek részt. Az információk közt többek közt a telomerek hosszát is rögzítették.

Az elemzés kimutatta, hogy azoknak voltak a legrövidebb telomerjei, és ezzel együtt a legöregebb sejtjei, akiknek életmódja mozgásszegény volt. A sejtek szintjén legfiatalabbak az intenzív testmozgók voltak.

A vizsgálat alapján csak a kemény fizikai aktivitás eredményezett különbséget a telomerhosszban. Az például nem elég a fiatalító kúrához, ha az ember gyorsan elsétál a boltba, vagy rövid ideig kerékpározik. A csapat nem talált jelentős eltérést a telomerek hosszában az alacsony és a mérsékelt intenzitású edzést folytatók, illetve a kanapékoptatók közt.

A sejtfiatalító módszer mechanizmusa egyelőre ismeretlen, de valószínűleg ahhoz van köze, hogy a testmozgás elnyomja a telomereket roncsoló gyulladást és a káros vegyi egyensúlytalanságokat.

Ha tehát az ember szeretné meghosszabbítani életét, rendesen meg kell izzadnia.