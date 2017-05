Gasztro

Ízletes desszertek szójából - nem csak laktózérzékenyeknek

A nem tejfehérje alapú italok széles választékában a szójaitalban található fehérje a legjobb minőségű, így ebben a tekintetben a tehéntejhez hasonlít a leginkább. Tápláló, gazdag és krémes. Édeskés ízének köszönhetően magában, pohárból fogyasztva is nagyon finom, de a müzlinket és a kávénkat is nyakon önthetjük vele. Ha pedig főzésre kerül a sor, a szójaital kiváló választás, mert minden olyan étel elkészítéshez használhatjuk, melynek receptjében tehéntej szerepel. Jól bírja a magas hőmérsékletet, így hosszabb főzést igénylő ételek és szószok elkészítéséhez is használhatjuk, de most kezdjük az ismerkedést néhány könnyen elkészíthető és finom édességgel.

Palacsinta

Hozzávalók / 4 adag



4 bögre liszt

1 tojás

1 evőkanál cukor vagy xilit

2 bögre szójaital



Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, a tojást és a cukrot. Adjuk hozzá a szójaitalt és csomómentesen keverjük össze egy habverő segítségével. Melegítsük fel a palacsintasütőt, kenjük be egy kis vajjal vagy olajjal, majd öntsünk bele egy adag palacsintatésztát és süssük addig, amíg apró buborékok jelennek meg a felszínén. Egy lapát segítségével fordítsuk meg, és süssük ezt az oldalát is aranybarnára.

Citromos szójapuding / 4 adag

Hozzávalók:



6 evőkanál kukoricakeményítő

2 citrom (héj és lé)

1 csipet só

1 csésze cukor

1 liter szójaital



Keverjük össze a kukoricakeményítőt, a reszelt citromhéjat, a sót és a cukrot egy tálban. Lassan kevergetve adjuk hozzá a szójatejet, és keverjük simára. Közepes lángon, folyamatos keverés mellett főzzük addig, míg besűrűsödik. Ízlés szerint adagoljuk hozzá a citromlevet. Ha nem szeretnénk a citromhéjat is megenni, szűrjük le a pudingot, mielőtt a hűtőbe tennénk – legalább egy órára.

Szója smoothie / 4 adag

Hozzávalók:

3 csésze ízesítés nélküli vagy vaníliás szójaital

1 hámozott banán

1 csésze fagyasztott vagy friss eper vagy málna

1 teáskanál vaníliakivonat vagy mandulakivonat

1/3 csésze xilit