Ez történik, ha nem mossuk az ágyneműt rendszeresen

Minden nap fürdünk és fogat mosunk, szépen frissen tartjuk a ruhánkat - de a legtöbben minden bizonnyal nem fordítanak elég figyelmet az ágynemű tisztaságára, annak ellenére, hogy minden nap belefekszenek, sőt életünk 25-30%-át itt töltjük.



Philip Tierno, a NYU Orvostudományi Egyetem mikrobiológiai és patológiai szakának professzora röviden összefoglalta, mi történik, ha nem mossuk rendszeresen az ágyneműt: temérdek különböző dolog halmozódik itt fel - beleértve az elhalt emberi bőrsejteket is. Ezek táplálékul szolgálnak a poratkák számára, amelyek széklete rendkívül allergén és komoly tüneteket okoznak.



A nem rendszeresen cserélt ágynemű tele lehet gombaspórákkal, penésszel, porral és más élősködőkkel, rovarokkal is - ami tovább ronthat az egészségünkön.



Sőt, az egyes baktériumtörzsek képesek a mosás ellenére is elszaporodni az ágyneműbe, ezért érdemes mindig magas hőfokon mosni ezeket. Bár az ilyen típusú baktériumok a bőrünkön élnek, ha elszaporodnak és a véráramba jutnak, akkor sok bajt okozhatnak.



Hetente váltsunk tehát ágyneműt és gondoskodjunk arról, hogy alaposan ki legyenek mosva.