Ciki

Cicciolina börtönbe kerülhet

hirdetés

Fotó: MTI

Biztosítási csalás miatt egy év börtönre ítélték Cicciolinát - írja a Blikk.

Az Olaszországban élő pornósztárt megdöbbentette az ítélet. "Szó szerint sokkolt a bíró ítélete! Ártatlan vagyok" - írta a Facebookon.

Staller Ilonát egy 2011-es ügyben ítélték el. Állítólag olyan súlyosan megharapta egy kutya a kisujján, hogy hónapokig nem tudott dolgozni, ezért kártérítési igényt nyújtott be a Victoria biztosítónak. A társaság nem akart fizetni, inkább bíróságra vitte az ügyet, minek következtében végül nem csak Cicciolinát, de a szakvéleményt kiállító orvost is elítélték.

A bíróság ugyanis számos zavaró dolgot talált feltárt az ügyben. Mint kiderült, a német származású doktor nem tagja az orvosi kamarának, ráadásul nem is ő vizsgálta meg a pornószínésznőt, csak a papírokat szignózta. Maga Cicciolina pedig több fontos részletre nem emlékezett: például, hogy milyen fajtájú, méretű és színű volt a kutya, amelyik állítólag megharapta.

Ennek ellenére fellebbezni fog az első fokú ítélet ellen, hiszen, mint nyilatkozta, továbbra is ártatlannak tartja magát.