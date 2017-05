Allűr

Szex közben kellett felszolgálni az ételt P. Diddynek

Fotó: AFP

Szexuális zaklatás és munkahelyi követelések miatt perelte be P. Diddyt korábbi személyi szakácsa - írja a People magazin.

A nő azt állítja, hogy a rapper rendszeresen utasította arra, hogy ételeket szolgáljon fel, miközben ő és a vendégei vadul szexeltek. A sztár állítólag számos alkalommal rendelt ételeket közvetlenül szex után is, ilyenkor meztelenül várta a fogásokat, és az is előfordult, hogy felszolgálás közben megjegyzéseket a pucér testére.

A zenészt korábban szexuális zaklatással és nemi erőszakkal is megvádolták már.