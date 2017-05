Állatvédelem

Szombaton ünneplik először a Felelős Állattartás napját

A Felelős Állattartás napját ünnepli az idén 25 éves Rex Kutyaotthon Alapítvány, amely az országos szintű, első alkalommal megrendezendő összefogás alkalmából egész napos rendezvénnyel és látványos rekordkísérlettel várja a közönséget Újpesten. 2017.05.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az eseményen ingyenes szórakoztató- és oktatóprogramok várják az érdeklődőket, akik többek között megismerkedhetnek az Állatsziget lakóival és a felelős állattartás hét aranyszabályával is - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az újpesti Rex Állatszigetre látogató közönség állataikkal együtt egy teniszpálya hosszúságú óriásvásznon helyezheti el kéz- illetve tappancsnyomát a felelős állattartás iránti elkötelezettség jegyében. A rekordkísérlettel az alapítvány arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy Magyarországon még mindig nagyon magas a kóbor állatok száma, és mindennapos az állatkínzás is. Ezen felül a társállatok töredékét ivartalanítják, így évente több százezer olyan kutya és macska születik, amelyek felelős gazda hiányában utcára kerülnek, és értelmetlen szenvedésnek vagy halálnak vannak kitéve.



A szervezők bíznak abban, hogy szombaton nem csupán egy újabb állatvédelmi rekord születik, hanem az új neves nap révén tovább gyarapodik az állatvédők tábora is. Az eseményt számos szemléletformáló program követi majd a Rex Állatszigeten, a Rex Alapítvány hosszú távú célja pedig egy országos feladatot ellátó Állatvédelmi Oktatóközpont létrehozása.