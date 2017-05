Sztárhírek

Laza 16 milliárd forintért az öné lehet Sting New York-i lakása

A kétszintes, 511 négyzetméteres lakáshoz egy 37 négyzetméteres terasz, három hálószoba, egy dolgozószoba és számos sztárépítészek által tervezett extra is jár. 2017.05.04 10:58 MTI

Fotó: AFP

Sting és felesége, Trudie Styler 56 millió dollárért (16 milliárd forint) árulják kétszintes New York-i luxuslakásukat.

A pár 27 millió dollárért vásárolta meg 2008-ban a Central Parknál álló egyik lakóépület 16. és 17. emeletének egy-egy apartmanját, amelyeket a Shelton, Mindel and Associates iroda tervei alapján alakítottak át hatalmas luxusotthonná - írta Wall Street Journal.

A Limestone Jesusnak becézett épületben lévő lakás egyebek között megrendelésre gyártott csigavonalú kandallóval, Eero Aarnio finn belsőépítész által megálmodott székekkel és házi könyvtárral is büszkélkedhet.

Az 511 négyzetméteres lakáshoz 37 négyzetméteres terasz tartozik, három hálószoba és egy dolgozószoba - vagy egy negyedik hálószoba - van benne.