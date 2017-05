Sztárhírek

Ördög Nóra az egész családját és egy bébiszittert is magával vitt Ázsiába

Fotó: TV2

A napokban érkezett meg Vietnamba a TV2 új realityjének, az Ázsia Expressznek a csapata. A hamarosan képernyőre kerülő show műsorvezetője, Ördög Nóra az egész családját magával vitte a több hetes forgatásra - írja a Bors.

A tévés szépség már korábban elmondta: másként nem is vállalta volna a felkérést, férjét és két pici gyerekét ugyanis nem hagyta volna itthon. Most az is kiderült, hogy egy bébiszittert is magával vitt az útra, azt azonban nem tudni, hogy a társaság költségeit a TV2 állja-e vagy saját zsebből gazdálkodnak.

"Sokat beszélgettek Nóráék, és úgy döntöttek, kell valaki, aki alkalomadtán vigyáz majd a gyerkőcökre. Nem szabad elfelejteni, Nóra dolgozni megy elsősorban, ugyanakkor szeretné, ha Pali fotósként kiélhetné magát. És az sem titok, szeretnének kettesben is eltölteni néha egy-egy órácskát, így Pali asszisztensét, Gizust vitték magukkal. Jól ismeri a négyéves Micit és a hároméves Vencelt, mindenki szereti, és számára is egy életre szóló kaland lesz ez az út" - mesélte a bulvárlap informátora.