Rékasi Károly: Ezt nem lehet ép elmével kibírni

A súlyos balesetet szenvedett színész nem érti, a rendőrség miért nem tudja lezárni a nyomozást a közlekedési balesete ügyében. 2017.04.28 07:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Rékasi Károly komoly anyagi gondokkal küzd. A színész két éve súlyos motorbalesetet szenvedett, amiből sem egészségileg, sem anyagilag nem tudott teljesen felépülni - ráadásul, mivel egyelőre ítélet sem született az ügyben, akár évekig is várhat arra, hogy megkapja az őt illető kártérítést.

"A vétkes sofőr egyszer beismerő vallomást tett, majd később visszavonta azt, mondván, mégsem emlékszik, ki okozta a balesetet. Érthetetlen, hogy a rendőrség képtelen lezárni egy teljesen egyértelmű közlekedési balesetet. Úgy tudom, két év után meg kell állapítani, hogy ki okozta a balesetet. Már lassan ott tartok, hogy ezt nem lehet ép elmével kibírni. El akarom ezt az egészet felejteni, de nem tudom, mert arról szólnak a napjaim, hogy minden forintot meg kell számolnom. Régen, rengeteg munka mellett jó életet élhettem, klassz kapcsolatban Gerdával. Mindebből csak az utóbbi maradt meg" - mondta a Blikknek nyilatkozva.

A lap egy szakértőt is megszólaltatott az ügyben, aki szerint, ha megállapítják a sofőr felelősségét, akár élete végéig fizetheti a baleseti járulékot a színésznek, aki ezen felül egyszeri kártérítésre is jogosult - már ha ezt a bíróság polgári peres eljárásban megállapítja.

Budapesti Rendőr-főkapitányság mindössze annyit közölt, a nyomozás folyamatban van, egy személyt pedig gyanúsítottként kihallgattak.