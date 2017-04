Egészség

A munkába biciklizés csökkentheti a rák és a szívbetegségek kockázatát

A munkába biciklizés jelentősen csökkentheti a rákos, valamint a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázatát - állítják a kutatók a British Medical Journal (BMJ) című brit orvosi folyóiratban közölt tanulmányukban.

A Glasgow-i Egyetem szakemberei a UK Biobank elnevezésű egészségügyi tanulmány több mint 264 ezer - átlagosan 53 éves - önkéntesét vonták be a kutatásukba. (A projektet annak idején azért indították, hogy a krónikus betegségek, így a szívbetegségek, a rák vagy a diabétesz megelőzését, diagnózisát és kezelését javíthassák.)

A résztvevőket arra kérték, hogy jegyezzék fel milyen módon - sétálva, kerékpárral, autóval, vagy tömegközlekedéssel - jutnak el a munkahelyükre, majd haza a mindennapokban. A követéses tanulmány öt éve alatt a szakemberek nyomon követték az alanyok kórházi kezeléseit, valamint az elhalálozásokat - írta a medicalxpress.com honlap.

A különböző befolyásoló tényezők figyelembe vételét követően a szakemberek arra jutottak, hogy a munkába sétálás - amennyiben a megtett távolság eléri a csaknem 10 kilométert hetente - a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának, valamint az ezen betegségek okozta halálozások alacsonyabb kockázatával van összefüggésben.

Ugyanakkor a rák okozta halálozás kockázata ebben az esetben nem alacsonyabb, mint azoknál, akik autóval, vagy tömegközlekedéssel jutnak el a munkahelyükre.

Az eredmények szerint azoknál volt a legalacsonyabb a kardiovaszkuláris betegségek előfordulásának a kockázata, akik kerékpárral jártak munkába, és esetükben a rák okozta, valamint minden egyéb okból bekövetkező halálozás kockázata is alacsonyabb volt.

A kutatók szerint annak is jótékony hatása lehet az egészségre, ha valaki az autót, vagy a tömegközlekedést, valamint a sétát és a biciklizést ötvözve jut el a munkahelyére.

A szakemberek ugyanakkor rámutattak, hogy megfigyeléses tanulmányról lévén szó, nem tudnak biztos összefüggést kimutatni ok és okozat között.