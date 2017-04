Húsvét

Nyuszikeresés is lesz a Vasúttörténeti Parkban

Ismét kinyitja kapuit a Vasúttörténeti Park; a szezonnyitás alkalmából hétfőn több hagyományőrző programmal együtt húsvéti nyuszikeresés is várja a látogatókat Budapesten. 2017.04.14 23:30 MTI

Az egész napos rendezvényen számos kézműves és hagyományőrző program közül válogathatnak a családok - közölte a Vassúttörténeti Park az MTI-vel.

A gyerekeknek szóló húsvéti nyuszikeresés során a parkban elrejtett, fából készült tapsifüleseket kell megtalálniuk és összegyűjteniük a résztvevőknek apró ajándékokért.

A kreatív sarokban az ünnepi dekorációk elkészítése mellett a tojásfestést és az írókázást próbálhatják ki a látogatók. Néptáncbemutatóval várja a közönséget a Csurgó együttes és Kovácsovics Fruzsina, de bemutatkozik a Picur viaDal nyertes zenekara is.

A park állandó programjai közül ezen a napon is ki lehet próbálni a hajtányozást, a kerti vasutazást, a lóvasutat és a sínautót is. Az erre az alkalomra felállított állatsimogatóban pedig különféle háztáji állatokat mutatnak be.

A rendezvényen hirdetik ki a Picur Rádió Picur viaDal elnevezésű zenekari versenyének eredményét is - írták a közleményben.