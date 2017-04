Sztárhírek

Vajna Tímea jósnőnek tanul

Vajna Tímea két hónapja jelentette be, hogy a tengeren túlra költözik, hogy megszerezze az amerikai állampolgárságot. A magyar filmügyi kormánybiztos felesége remekül érzi magát a napfényes nyugati parton: luxusüzletekben túrázik, rengeteget bulizik, és persze sok időt fordít a tanulásra is.

Színészképzőbe jár, és - mint kiderült - ezoterikus tanulmányokat is folytat. Jósnője, aki nemrég látogatta meg az Egyesült Államokban a Borsnak elárulta, hogy már nem csak iránymutatással szolgál Timinek az élet dolgait illetően, hanem tanítja is.

"Timi csodálatos nő, nagyon szeretem, és régóta a barátnőm, sőt tanítványom is. Amit én csinálok, az ugyanis nagyrészt tanulható, van mögötte racionális magyarázat" - mondta a bulvárlapnak Baranyi Rozi, aki Vajnáné látogatásakor Goldie Hawn-hoz is meghívást kapott. "Amikor Goldie Magyarországon járt, Andyvel és Timikével eljött hozzám, és tanácsokat kért. Azóta is szeretett volna újra találkozni velem, és amint megtudta, hogy itt vagyok Los Angelesben, azonnal meghívott magához" - mesélte a jósnő.