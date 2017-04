Sztárszáj

Majka: Legszívesebben pénzt sem fogadtam volna el

Fotó: TV2

Hétfőn este folytatódik a TV2 Extrém Activity című műsora Ábel Anita vezetésével. Az első adásban Majka, Curtis és Pápai Joci szerepel, az előzetesekből kiderült, hogy a zenészek nagyon jól érezték magukat a felvételek során.

"Nagyon ritkán van olyan tévéműsor, amiért az ember legszívesebben pénzt sem fogadna el, annyira jól érzi magát. Feltöltődni mentem oda. Olyan élményben volt részem, amit sajnáltam volna, ha kihagyok. A nézőknek is azt mondom, hogyha kihagyják, akkor nem normálisak, mert ilyet nem sokszor látni" - áradozott Majka a 24.hu-nak.

A rapper problémáját barátja és kollégája, Curtis sem hagyhatta szó nélkül. "Azt mondtad, hogy ingyen is vállaltad volna. Én ezt megoldom, nekem utalják a te gázsidat is" - vettette fel tréfásan.