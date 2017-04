Állati programajánló

Vasárnap rendezik a terrarisztikai és akvarisztikai börzét

Az érdeklődők szakszerű körülmények között tartott hüllőket, pókokat, kígyókat, békákat, teknősöket, csigákat és kétéltűeket láthatnak a vadászgörények, egerek, apró rágcsálók, sünök és díszhalak mellett. 2017.04.08 00:30 MTI

Vasárnap rendezik a TerraAkva terrarisztikai és akvarisztikai börzét a Fővárosi Művelődési Központban.



A már hagyományosnak tekinthető rendezvény több mint ezer négyzetméteren, négy különböző szinten mutatja be a világ legkülönlegesebb állatfajait - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az érdeklődők szakszerű körülmények között tartott hüllőket, pókokat, kígyókat, békákat, teknősöket, csigákat és kétéltűeket láthatnak a vadászgörények, egerek, apró rágcsálók, sünök és díszhalak mellett.



A kiállítás kísérőprogramjai hozzájárulnak a helyes és biztonságos kisállattartáshoz, valamint érdekes információkkal látják el az érdeklődőket. Lehetőség nyílik személyesen kérdezni a hazai legrangosabb tenyésztőktől, akik hosszú évek tapasztalatait osztják meg és előadásokkal is készülnek.



A programok közt vadászgörény-bemutató, állatsimogató, arcfestés és lufihajtogatás is szerepel.