Tévé

Györfi Pál bukta az állását

hirdetés

A nézőknek nem igazán tetszett Györfi Pál és Fábián Juli KFT-feldolgozása, ezért az első adás után kiejtették őket a Nagy Duettből. A tetejébe Györfi a műsor miatt a konkurens RTL Klubnál is felmondott, ahol vasárnaponként az Egészségkalauz című műsort vezette Valkó Eszterrel - írja az NL Cafe.

"Nagy élmény volt Fábián Julival és egy ilyen profi csapattal együtt dolgozni. Rossz érzés volt kiesni, és nem udvariasságból mondom, hogy nagyon tetszett a többiek produkciója, izgatottan várom, most már nézőként a folytatást" - mondta Győrfi a Borsnak.

"Bár már többször szerepeltem szórakoztató produkciókban is, mégis egyértelmű, hogy a tévézésben számomra elsősorban az egészségügyi műsorok jelentik a hazai terepet, így ugyan most A Nagy Duett kapcsán átmenetileg abbahagytam a műsorvezetést, bizonyára lesz majd folytatás. Hogy hol, hogyan és mikor, ez - hogy stílszerű legyek - még a jövő zenéje" - tette hozzá a szóvivő.