Innováció

Elektromos érzékelővel ellátott vakbotot fejlesztettek ki az Óbudai Egyetemen

Az ARIADNÉ vakbot a hagyományos társával megegyező súlyú és méretű, a működéshez szükséges áramot pedig egy vezeték nélküli töltéssel működő akkumulátor biztosítja. 2017.04.04 19:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

WHO hameleonsEye shutterstock

Elektromos érzékelővel ellátott vakbotot fejlesztettek ki az Óbudai Egyetemen, amely egy speciális vezetőcsíkot követve hangjelzéssel vagy rezgéssel segíti a vakok és gyengénlátók tájékozódását - közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint az ARIADNÉ vakbot a hagyományos társával megegyező súlyú és méretű, a működéshez szükséges áramot pedig egy vezeték nélküli töltéssel működő akkumulátor biztosítja.



A rendszer másik fő eleme, az akadályokat kikerülő vezető csík az útburkolaton tartósan rögzíthető, vagy a burkolatba beépíthető, több párhuzamos csíkkal a potenciális veszélyek is jelezhetők - tették hozzá, azzal együtt, az útelágazásokat Y alakú vonal kialakításával jelzik, amelyről a bot hanggal vagy rezgéssel tájékoztatja használóját.



Az ARIADNÉ vakvezető rendszer alkalmas belső terekben, közintézményekben, munkahelyeken és otthon is a vakok és gyengénlátók tájékozódásának segítésére, de akár kültéri események akadálymentessé tételére is.



A rendszert a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége is tesztelte és jónak értékelte, és jelenleg szabadalmaztatási eljárás alatt van - áll a közleményben.