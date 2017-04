Pollenhelyzet

A csapadékos területeken átmenetileg mérséklődhet a pollenterhelés

A magas szintet elsősorban a platán és a tölgy virágporának mennyisége érheti el, főként az ország délnyugati és középső részén. 2017.04.04 16:19 MTI

Ahol az átvonuló hidegfrontot csapadék is kíséri, ott az elkövetkező napokban átmenetileg lokálisan mérséklődik a pollenterhelés - közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) kedden a hivatalos Facebook-oldalán.



A magas szintet elsősorban a platán és a tölgy virágporának mennyisége érheti el, főként az ország délnyugati és középső részén.



A nyír, a fűz, a kőris, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes, a nyárfáé és a juharé az alacsony-közepes tartományban alakul. A gyertyán virágpora továbbra is csak alacsony mennyiségben van jelen.



A kevésbé jelentős allergének közül alacsony koncentrációban már az ostorfa és a dió pollenje is előfordulhat a levegőben - írták.