Gasztronómia

Idén is keresik Békés megye pálinkáját

A Békés Megyei Önkormányzat idén is meghirdette a megye pálinkája versenyt, a győztest a 18. Gyulai Pálinkafesztiválon hirdetik ki. 2017.04.04 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke hétfőn, a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón elmondta: harmadik alkalommal hirdetik meg a Békés megyei kereskedelmi főzdéknek a versenyt, a győztes egy éven keresztül viselheti a Megye Pálinkája címet. A kiválasztott főzdétől a megyei önkormányzat egy éven keresztül - protokoll célokra - vásárol pálinkát.

A megyei elnök örömét fejezte ki, hogy a hat Békés megyei kereskedelmi főzdéből öten beneveztek a versenyre. Hozzátette: a tavalyihoz hasonlóan idén is forgatnak egy reklámfilmet a győztes főzdéről.

Az idei újdonságok között említette, hogy új versenyt is meghirdetnek: Békés megye legjobb bérfőzetője és a megye legjobb magánfőzője címet is kiosztják a pálinkafesztiválon. Emellett, mivel 2017 a szilva éve, a nevező kereskedelmi főzdék legjobb szilvapálinkáiból is összeállítanak - ugyancsak ajándékozási céllal - egy csomagot.

Bora Imre, a Gyulai Pálinkafesztivál főszervezője elmondta: nagy az érdeklődés a pálinkaverseny iránt, idén határon túlról, Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból is neveztek be mintákat. Csütörtökön kezdődik a 25 tagú szakmai zsűri által végzett vakkóstolós bírálat, akkor hozzák nyilvánosságra, pontosan hány tétel érkezett a versenyre. A 18. Gyulai Pálinkafesztivált április 28. és 30. között tartják, a verseny eredményhirdetése 29-én, szombaton lesz.