Vérdíj

Fizetett szabadságra mehetnek a nők, amikor menstruálnak

Az olasz parlament elé került egy javaslat, amely szerint a cégek havonta három nap fizetett szabadságot ajánlhatnak fel azoknak a nőknek, akik különösen nehezen viselik a menzesz napjait - írja a New York Post.

Ázsiában már több országban is bevezették ezt a rendszert, Európában viszont még újítónak számít. Szakértők szerint az ilyen megoldások boldogabbá tehetik a női alkalmazottakat, akik így nagyobb kényelemben érezhetik magukat a munkahelyükön.

A javaslat azonban erősen megosztotta az embereket. Bár sokan támogatják, a kritikusai szerint ezzel csak azt érnék el, hogy a nők még hátrányosabb helyzetbe kerülnének, amikor állásra jelentkeznek, hiszen a cégeknek nem feltétlenül éri meg olyan embert alkalmazniuk, aki havonta három napig nem dolgozik, fizetést viszont azalatt is kap.