Pollenhelyzet

Fokozódik a nyír pollenszórása

Magas lehet még továbbra is többfelé a nyár, a kőris, a juhar, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenének koncentrációja is. 2017.03.28 10:56 MTI

Az elkövetkező napokban várhatóan országszerte fokozódik a nyír pollenszórása, a déli, délnyugati országrészben a koncentrációja már a magas szintet is elérheti - tette közzé az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a Facebook-oldalán.



Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) országos környezet-egészségügyi igazgatóságának jelentése szerint magas lehet még továbbra is többfelé a nyár, a kőris, a juhar, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenének koncentrációja is. A fűz virágpora jellemzően közepes, az égeré alacsony mennyiségben van jelen. Elkezdődött a gyertyán pollenszórása, bár virágporából egyelőre csak egy-egy szem fordul elő a levegőben.



A kültéri allergén gombák spóraszáma általában az alacsony-közepes tartományban van.