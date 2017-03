Nomen est omen

A neve miatt nem kap munkát egy férfi

A neve miatt képtelen munkát találni egy indiai férfi - írja a BBC.

Pedig kapós diplomája van: hajómérnökként végzett, és a brit közszolgálati médiaóriás honlapja szerint rajta kívül már minden osztálytársának sikerült elhelyezkednie.

A Dzsamsedpurban élő férfinak egyetlen igazi hátránya van: a neve - ugyanis meglehetősen szerencsétlen módon Saddam Husseinnak hívják.

A férfi állítja, ez az oka annak, hogy nem veszik fel sehova: a hajózási társaságok félnek attól, hogy a nemzetközi vizeken a bevándorlási hivatalok problémásnak éreznék az egykori iraki diktátorra emlékeztető nevet.

Saddam ezért azzal a kérelemmel fordult a hatóságokhoz, hogy Sajid néven élhessen tovább. A névváltoztatásra már meg is kapta az engedélyt, csakhogy most meg azért nem tud pályázni a cégekhez, mert a diplomáján még a régi neve szerepel, és így nem tudja bizonyítani, hogy ő valóban mérnök.

Irakban is sokaknak gondot okoz, hogy a diktátor nevével kénytelenek élni: egy Saddam Hussein nevű újságíró például arról számolt be, hogy apja az államigazgatásban dolgozott, de kirúgták, mert nem hitték el neki, hogy nem tagja a Szaddam-féle Ba'ath pártnak, de olyan is volt, hogy valakit fegyverrel fenyegettek meg a rossz emlékű név miatt.