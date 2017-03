Járvány

Egész Európában fertőz a kanyaró

Már Belgiumban, Franciaországban és Németországban is rengeteg a beteg. Sőt Olaszországban annyian lettek kanyarósok 2 és fél hónap alatt, mint tavaly egész évben. 2017.03.19 10:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Gyorsan terjed a kanyaró Romániában, már 3800-ra emelkedett a megbetegedések száma, 17-en pedig bele is haltak a szövődményekbe. Legutóbb egy két éves kislány esett a betegség áldozatául. Ő a Szatmár megyei Szakaszon élt. Nagyapja azt mondta az M1 Híradónak, hogy a családban szinte minden gyerek megbetegedett. A román egészségügyi minisztérium szerint a felelőtlen oltásellenes kampány miatt alakult ki a járvány.



A riport szerint ugyanez a helyzet Olaszországban is. Az utóbbi két évtizedben az olaszoknál is visszaesett azoknak a gyerekeknek a száma, akiket beoltottak. Vannak olyan régiók is, ahol a lakosságnak csak a 60 %-a védett a kanyaró ellen. Olaszországban tavaly csaknem 850 kanyarós megbetegedést regisztráltak, idén pedig már év eleje óta 700-an betegedtek meg; csaknem annyian, mint tavaly egész évben.



Mint ismeretes, Magyarországon az első kanyarós megbetegedéseket két hete regisztrálták; a makói kórházban tíz egészségügyi dolgozó fertőződött meg egy román betegtől. Azóta összesen 52 kanyarógyanús beteget regisztráltak; eddig 15-öt igazoltak, hármat kizártak, 34 esetben pedig még nem fejeződtek be a laboratóriumi vizsgálatok.