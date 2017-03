Jótékonyság

Tartós élelmiszert gyűjtenek a katolikus templomokban

A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a hívek a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat. 2017.03.19 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Tartós élelmiszert gyűjtenek vasárnaptól egy héten keresztül a katolikus templomokban - közölte a Katolikus Karitász az MTI-vel.



A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a hívek a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat. Emellett 16 egyházmegyei karitász központban és további hét gyűjtőponton, Budapesten például a Szent István-bazilikánál is várják a segélyszervezet munkatársai a felajánlásokat. Azt írták: bármilyen tartós élelmiszer, liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea leadható, akár 1 kilogramm liszt is segítség.



Az adományokat a Katolikus Karitász önkéntesei személyesen juttatják majd el, átlagosan 8-10 kilós csomagok formájában a rászorulóknak. A kisgyermekes családok csomagjait a csoportok édességgel, apró ajándékokkal is kiegészítik.



Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a hívek a karitász segítő munkájába, az 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal járulnak hozzá a rászorulók megsegítéséhez - olvasható a közleményben.



A tartósélelmiszer-gyűjtést a segélyszervezet minden évben megszervezi, tavaly 186 tonna élelmiszer gyűlt össze, amelyből több mint 25000 családnak, idős, beteg, egyedülálló embernek tudtak segíteni.



A karitász központok és a gyűjtőpontok címei megtalálhatók a karitasz.hu oldalon.