Patrick Stewart rendszeresen füvezik

Fotó: AFP

Miközben Jeff Session amerikai főállamügyész egyre több butaságot hord össze a fűről, újabb híresség vallotta be, hogy rendszeresen használ marihuánát. Sir Patrick Stewart, a Star Trek-sorozat és az X-Men sztárja a köszvénye miatt fogyaszt rendszeresen kannabiszt. "Két évvel ezelőtt egy Los Angeles-i doktor írta fel nekem a kannabisz-alapú készítményeket azzal, hogy enyhíthetik a köszvényes kezeim miatti fájdalmat - írta közleményében a 76 éves színész. - Ez a jelek szerint egy genetikai alapú betegség. Anyámnak is csúnyán eltorzult, fájós kezei voltak."

Stewart nem cigarettába csavarva, hanem spray vagy kenőcs formájában veszi magához a marihánát.

."A kenőcs enyhíteti ugyan valamelyest a fájdalmat, de nagyon ragadós, ezért csak éjszaka használom" - írta.

A sztár azt állítja, a kannabisztartalmú gyógyszerek csodát tettek vele: hosszú évek után végre újra ökölbe tudja szorítani a kezét. "Mivel enyhíti a fájdalmat, az alvás is könnyebb. A sprayt különösen egyszerű használni, naponta többször is befújom vele az ujjaimat" - mondta.

A színész azt mondja, semmilyen negatív mellékhatást nem tapasztalt, ráadásul felhagyhatott a hagyományos fájdalomcsillapítók szedésével, amik tönkreteszik a májat és refluxot okoznak.