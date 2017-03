Egészségügy

Tíz új kanyarógyanús esetet jelentettek

Tíz új kanyarógyanús esetet jelentettek az Országos Epidemiológiai Központnak hétfőig, így február vége óta országosan 41 embernél jelentkeztek a kanyaróra utaló tünetek. 2017.03.13 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Oroszi Beatrix, a központ főigazgató-főorvosa elmondta: valamennyi új esetet Csongrád megyéből jelentették, a vérminták hétfőn érkeztek meg az OEK-hez. Az érintettek valamennyien február 28. és március 7. között betegedtek meg. Nem biztos, hogy mindannyian a kanyaró valamennyi tünetét mutatják, a laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak - mondta, hozzátéve: többségük enyhe eset.



A kanyarómegbetegedést továbbra is csak 13 embernél igazolták a laboratóriumi vizsgálatok. Közülük tíz makói, egy szegedi egészségügyi dolgozó, egy a szegedi klinika betege, és köztük van az a makói kórházban ápolt román állampolgár is, aki behurcolta a betegséget - sorolta a főigazgató.



A makói kórházból is van új bejelentett kanyarógyanús egészségügyi dolgozó, de egyelőre nem igazolt a megbetegedése - közölte Oroszi Beatrix.



Felvételi zárlatot eddig csak a makói kórházban rendeltek el, ezt csak akkor oldják fel, ha "járványügyi szempontból teljes mértékig biztonságosnak tartják a betegellátást", vagyis ha nem fordul elő új kanyaró megbetegedés, és új kanyarógyanús esetről sem érkezik bejelentés. Hozzáfűzte: úgy látják, "lecsengőben van az új esetek előfordulása" a makói kórházban.



Hódmezővásárhelyről hétfő délig nem érkezett bejelentés kanyarógyanús esetről, járványról kizárólag a makói kórházban lehet beszélni - mondta.



Több tízezer védőoltás áll rendelkezésre, a makói kórházban is ezt a tartalékot kezdték el használni. Folyamatos a kiszállítás a gyógyszertárakba is, az országos oltóanyag-ellátás folyamatos - közölte.



Oroszi Beatrix kitért arra is: dolgoznak azon, hogy a román-magyar határ mentén felmérjék az egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védettségét, és szükség esetén gondoskodjanak az oltásukról, azonban "ez a második lépés". Jelenleg az OEK elsődleges feladata az azonnali járványveszély elhárítása, a járvány helyi elfojtása, a megbetegedési veszélynek közvetlenül kitettek védelme - jelentette ki.



Az egészségügyi személyzet körében kimutatott kanyarómegbetegedések miatt zárlatot rendeltek el a makói kórház fekvőbetegeket ellátó osztályain és sürgősségi részlegein, emellett látogatási tilalmat vezettek be - jelentette be a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője március 4-én. A makói kórház 420 dolgozójának beoltását március 6-án kezdték meg.



A makói kórház mellett a Szegedi Tudományegyetem klinikáin vezettek be látogatási tilalmat.



Romániában országos kanyarójárvány van - ott 2016 eleje óta 3109 kanyaróst diagnosztizáltak -, Európában, Magyarországon kívül még hét ország érintett.

Magyarországon 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltásokat, amelynek köszönhetően a 47 éven aluli lakosság döntő többsége kapott legalább egy kanyaró elleni oltást. A hosszú távú védettség kialakítása érdekében 1989-től két alkalommal, 15 hónapos, majd 11 éves korban kapnak oltást a gyerekek. Az elmúlt két évtizedben Magyarországon az úgynevezett átoltottság meghaladta a 98 százalékot. Hazai eredetű kanyarómegbetegedés 2002 óta nem fordult elő, és az elmúlt 15 évben behurcolt, illetve behurcolással összefüggő esetből is csak tizenkettőt jelentettek Magyarországon.



A kanyaró súlyos fertőző betegség, amelynek kezdetben influenzaszerű tünetei vannak: torokfájás, köhögés, magas láz. A beteg a tipikus kiütések megjelenése előtt négy nappal már fertőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még négy napig tart.